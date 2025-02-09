Nabimya'nın kurucu lideri hayatını kaybetti

Afrika'nın Güneybatı ülkelerinden Namibya'nın kurucu lideri Sam Nujoma, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Nabimya'nın kurucu lideri hayatını kaybetti

Namibya Cumhurbaşkanlığı ülkenin kurucu lideri Sam Nujoma'nın vefat haberini paylaştı. Açıklamaya göre Nujoma, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1990-2005 yılları arasında 15 yıl cumhurbaşkanlığı görevi yapan Nujoma, aynı zamanda Namibya'nın seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı.

Nujoma, ülkesinin Güney 'dan bağımsızlığını kazanmasında rol oynayan liderlerden biriydi.

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