Nabimya'nın kurucu lideri hayatını kaybetti
Afrika'nın Güneybatı ülkelerinden Namibya'nın kurucu lideri Sam Nujoma, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Namibya Cumhurbaşkanlığı ülkenin kurucu lideri Sam Nujoma'nın vefat haberini paylaştı. Açıklamaya göre Nujoma, 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.
1990-2005 yılları arasında 15 yıl cumhurbaşkanlığı görevi yapan Nujoma, aynı zamanda Namibya'nın seçilmiş ilk cumhurbaşkanıydı.
Nujoma, ülkesinin Güney Afrika'dan bağımsızlığını kazanmasında rol oynayan liderlerden biriydi.
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