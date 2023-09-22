Nablus'ta İsrail baskını: Bir evi ablukaya alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyerek bir Filistinliye ait evi ablukaya aldı.

Nablus'ta İsrail baskını: Bir evi ablukaya alındı
Kuşatma protesto edilmişti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre,  askerlerinin, Nablus'a baskın düzenleyip henüz kim olduğu bilinmeyen bir Filistinlinin evini ablukaya alması üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri, kendilerine karşılık veren Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

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İsrail ordusu ile silahlı kişiler arasında karşılıklı silah ve patlama sesleri duyuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları, Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.

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