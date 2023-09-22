Nablus'ta İsrail baskını: Bir evi ablukaya alındı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Nablus'a baskın düzenleyip henüz kim olduğu bilinmeyen bir Filistinlinin evini ablukaya alması üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.



İsrail güçleri, kendilerine karşılık veren Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.



İsrail askerleri Nablus'ta 11 Filistinliyi yaraladı Haberi Görüntüle İsrail ordusu ile silahlı kişiler arasında karşılıklı silah ve patlama sesleri duyuldu.



İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları, Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.