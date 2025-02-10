Naci Görür uyarmıştı! Türkiye'den İran'a uzanan devasa yarık

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi öncülüğünde uluslararası bir araştırma ekibi, Türkiye’nin güneydoğusundan başlayıp kuzeybatı İran’a kadar uzanan bin 500 kilometre uzunluğunda devasa bir yarık keşfetti.



Bu araştırmada Irak'taki Zagros Dağları'nın uyguladığı kuvvetin, Dünya yüzeyinin son 20 milyon yılda ne kadar eğildiği üzerindeki etkisi araştırıldı.

"TÜRKİYE'YE YAKLAŞTIKÇA SIĞLAŞIYOR"



Araştırma, Dünya yüzeyinin derinliklerinde Tetis Okyanusu tabanının yatay olarak koptuğunu ve yırtığın Türkiye'den İran'a doğru giderek uzadığını ortaya koydu.



Araştırmaya göre özellikle Türkiye’ye yaklaştıkça bu hareket sığlaşıyor ve büyük bir yarığın yüzeye yayılmasına neden oluyor.