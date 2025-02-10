Naci Görür uyarmıştı! Türkiye'den İran'a uzanan devasa yarık
Alman bilim insanları, Türkiye’nin güneydoğusundan başlayıp İran’ın kuzeybatısına kadar uzanan bin 500 kilometre uzunluğunda devasa bir yarık keşfetti. Çalışmanın yazarı Dr. Renas Koshnaw, "Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Çatlak, Türkiye'den Irak'a doğru, takvimden koparılan bir sayfa gibi yayılıyor." açıklamasında bulundu. Türkiye’de ise yer bilimci Profesör Naci Görür daha önce bu konuya ilişkin uyarıda bulunmuştu. Görür, Bitlis-Zagros fay hattına dikkat çekerek, felaketle sonuçlanabilecek bir deprem riskine karşı uyarmıştı.
Almanya'daki Göttingen Üniversitesi öncülüğünde uluslararası bir araştırma ekibi, Türkiye’nin güneydoğusundan başlayıp kuzeybatı İran’a kadar uzanan bin 500 kilometre uzunluğunda devasa bir yarık keşfetti.
Bu araştırmada Irak'taki Zagros Dağları'nın uyguladığı kuvvetin, Dünya yüzeyinin son 20 milyon yılda ne kadar eğildiği üzerindeki etkisi araştırıldı.
"TÜRKİYE'YE YAKLAŞTIKÇA SIĞLAŞIYOR"
Araştırma, Dünya yüzeyinin derinliklerinde Tetis Okyanusu tabanının yatay olarak koptuğunu ve yırtığın Türkiye'den İran'a doğru giderek uzadığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre özellikle Türkiye’ye yaklaştıkça bu hareket sığlaşıyor ve büyük bir yarığın yüzeye yayılmasına neden oluyor.
"LEVHA TAKVİM YAPRAĞI GİBİ KOPUYOR"
Bilim insanları, bugün Zagros Dağları’nın altında saklanan Tetis Okyanusu kalıntılarının, Türkiye’nin jeolojik yapısını kökünden etkilediğini söyledi.
Göttingen Üniversitesi’nden Dr. Renas Koshnaw, bu levhanın “tıpkı takvim yaprağının kopması gibi” yavaş ama kararlı bir şekilde dağıldığını vurguladı.
Araştırmacılar, dağların ağırlığının tek başına son 15 milyon yılda oluşan ve tortuyla dolan 3-4 km derinliğindeki çöküntüyü açıklayamayacağını öne sürdü.
DEPREMLER KONUSUNDA ALARM VERİYOR
Göttingen Üniversitesi’nden Prof. Jonas Kley, “Dünya’nın kabuğunda neler döndüğünü anlamak, olası depremler için hayati öneme sahip.” diye konuştu.
Bu tür araştırmalar, tortul cevher yatakları ve jeotermal enerji gibi doğal kaynakları keşfetmek ve deprem risklerinin ölçülmesi için bilgi sağlayarak pratik uygulamalara yol açabilir.
NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI
Türkiye’de ise yer bilimci Prof. Naci Görür daha önce bu konuya ilişkin uyarıda bulunmuştu.
Görür, Bitlis-Zagros fay hattına dikkat çekerek, “Levha hareketleri büyük depremlerin tetikleyicisi olabilir. Kentlerin daha dirençli bir hale gelmesi şart.” dedi.
Bitlis-Zagros fay hattında meydana gelecek bir depremin, özellikle Diyarbakır'da büyük bir felakete yol açabileceğini belirten Görür, Diyarbakır'ın depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
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