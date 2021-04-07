Nadir görülen kurbağa 700 yıl sonra çiftleşme mevsiminde ilk kez maviye döndü

İngiltere’de çevre koruma programı kapsamında yapılan bir projede, 700 yılın ardından ilk kez nadir görülen bir kurbağa türü mavi renge büründü.  “Rana arvalis” cinsi erkek kurbağalar, potansiyel eşlerini etkilemek için mavi renge bürünerek dikkat çekmeye çalışıyor.

ntv.com.tr 07.04.2021 - 17:38 | Son Güncelleme : 07.04.2021 - 17:39

Nadir görülen kurbağa 700 yıl sonra çiftleşme mevsiminde ilk kez maviye döndü

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Science Times’ın haberine göre, İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde yaşayan Harvey Tweats ve Tom Whitehurst adlarındaki iki genç, mavi bozkır kurbağası için bir üreme alanı oluşturarak tarih yazdı.

İkili kurbağanın etrafının rakipleriyle çevrili olduğunu düşünmesi için diğer erkek kurbağa seslerini dinlettiklerini söyledi. 

700 YILIN ARDINDAN İLK KEZ

Kurbağa türlerini yetiştime ve koruma amacıyla "Celtic Reptile & Amphibian" isimli bir vakıf kuran gençler, söz konusu renk değişikliğin İngiltere'de 700 yılın ardından ilk defa gerçekleştiğine inandıklarını söyledi.  

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Departmanı’nın DEFRA yönetim kurulu üyesi ve ikilinin projesini finanse eden Ben Goldsmith, İngiltere'de uzun bir süredir kayıp olan sulak alanların restore edilmesi için çalıştıklarını ve mavi bozkır kurbağalarının dönüşünün heyecan verici olduğunu ifade etti. 

MAVİ BOZKIR KURBAĞALARI HAKKINDA 

Bilim dünyası tarafından “rana arvalis” olarak adlandırılan mavi bozkır kurbağalarının boyları 7 santimetreye erişebiliyor. Tipik olarak kırmızımsı kahverengi bir renge sahipler, ancak Mart ve Haziran ayları arasında yılda sadece bir kez renk değiştiriyorlar. Bununla birlikte, sadece erkek kurbağalar maviye dönüşüyor. 

Genellikle Orta ve Güney Avrupa'nın ovalarında yetişen bu  canlılari nesli sik altında bulunan türler arasında yer alıyor. 

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