Nadir görülüyor: Gökyüzünde gülen yüz çıkacak

Bu hafta ilginç bir doğa olayı gerçekleşecek.



Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu hafta Ay, Venüs ve Satürn’ün kısa süreliğine gülen yüz şeklinde hizalanacağını açıkladı.

CUMA GÜNÜ ERKEN SAATLERDE İZLENEBİLECEK

ABD’li yetkililere göre bu nadir gökyüzü olayı, cuma günü sabahın erken saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca izlenebilecek. NASA, bu sıra dışı hizalanmanın dünyanın dört bir yanından gözlemlenebileceğini belirtti.



Ay’ın ince hilal haliyle ağız kısmını, Venüs ve Satürn’ün ise gözleri temsil edeceği bu hizalanmada, Venüs yukarıdaki göz, Satürn ise aşağıdaki göz olarak konumlanacak.

DAHA PARLAK

Ay, Venüs ve Satürn’ün doğu ufkunda bir araya geleceğini açıklayan NASA, net bir görüş açısına sahip olanların Merkür’ü de çok alçakta olmakla birlikte parlak şekilde görebileceğini vurguladı. Fakat bu gökyüzü olayı ufka oldukça yakın bir konumda gerçekleşeceği için her yerden rahatça gözlemlenemeyebilir.