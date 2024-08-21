Nafaka ödememek için ilginç yöntem: Kendisini ölmüş gibi gösterdi

ABD'de bir kişi çocuğunun nafakasını ödememek için ölü kayıt sistemini hackledi. Sahte belgeyle kendisini ölmüş gibi gösteren kişiye, yaklaşık 7 yıl hapis cezası verildi.

Nafaka ödememek için ilginç yöntem: Kendisini ölmüş gibi gösterdi

'de çocuğuna nafaka ödememek için ölü kayıt sistemini "hackleyerek" hazırladığı sahte belgeyle kendisini ölmüş gibi gösteren kişiye, yaklaşık 7 yıl hapis cezası verildi.

Kentucky Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.

Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.

Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini "ölü bir kişi" olarak gösterdiğini kabul ederek bunu, "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi.

Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da "hackleyen" Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.

Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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