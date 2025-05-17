Nakba'nın 77. yılı: Avrupa'nın dört bir yanında onbinler Filistinliler için yürüdü

Avrupa'nın dört bir yanında onbinler Filistinliler için yürüdü. Protestocular, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nakba'nın 77. yılında, İsrail 'in Gazze 'deki soykırımına son verilmesi çağrısı yaptı. İngiltere'nin Başkenti Londra'da Gazze'de ateşkes çağrısıyla onbinlerce kişi insan seli oluşturdu. Filistin 'e özgürlük sloganları atan protestocular, "Filistinli çocukların da yaşamaya hakkı var" yazan pankartlar taşıdı. Yürüyüş, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde sona erdi.

Berlin, Milano, Dublin, Stockholm ve Atina gibi Avrupa kentlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.



Protestocular İsrail'in gazze'ye yönelik saldırılarına derhal son verilmesini istedi.



Filistinliler, 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla kendi topraklarından sürgün edilişlerinin yasını tutuyor.



Nekbe ya da Nakba olarak anılan bu olay yalnızca İsrail'in kuruluşunu değil, aynı zamanda Filistinlilerin uğradığı adaletsizlikleri de hatırlatıyor.

