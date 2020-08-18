Nambiya’da halka uyarı: Fil dışkısı Covid-19’u tedavi etmiyor

Nambiya’da Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Romea Muyunda, Reuters’a ülkede fil dışkısının yeni tip corona virüsü tedavi edeceğine dair yaygın bir inanış olduğunu ve bakanlığın bu konuda çalışma başlattığını belirterek, “Sosyal medyada insanların inanılmayacak fiyatlarla fil dışkısı sattığını görüyoruz. Bununla ilgli yükselen bir trend var. Ancak insanlara resmi kaynaklar dışından gelen mucize tedavilere inanmamalarını gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Bununla birlikte Sağlık Bakanı Kalumbi Shangula ise Covid-19’un şu an bilinen bir tedavisi olmadığını ifade ederek, “Eğer birileri Covid-19’u tedavi ettiğini söylüyorsa, onun bir yalancı olduğundan kesinlikle emin olabilirsiniz” açıklamasını yaptı.



YÜZYILLARDIR KULLANILIYOR

Afrika ülkesi Nambiya’da fil dışkısı geleneksel bir tedavi yöntemi olarak yüzyıllardır kullanıyor. Baş ağrısı, diş ağrısı ve sinüsleri açmak için kullanılan fil dışkısının Covid-19 tedavisinde kullanılması ise gittikçe artıyor.



Diğer taraftan, Nambiya’da şimdiye kadar 4 bin 344 Covid-19 vakası ve 36 virüs kaynaklı ölüm bildirildi.

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