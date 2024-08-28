Namibya, İsrail'e silah taşıyan geminin kara sularına girişine izin vermedi

Güney Afrika ülkesi Namibya, İsrail'e silah taşıyan geminin geçişine izin vermedi.

Yerel New Era gazetesinde çıkan habere göre, "MV Kathrin" isimli gemi için Adalet Bakanı Yvonne Dausab, Namibya Liman İdaresi dahil ilgili kurumlara, ülke kara sularına ve Walvis Bay Limanı'na giriş izni verilmemesi gerektiği talimatını verdi.

Dausab, Namibya Polis Kuvvetleri tarafından yapılan daha detaylı soruşturma sonucunda, geminin İsrail'e yönelik patlayıcı madde taşıdığının tespit edildiğini bildirdi.

Filistin'de şiddetin sona ermesi çağrısı yapan Dausab, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Bir geminin İsrail'e silah taşıyabileceği yönündeki raporları aldıktan sonra ilgili kurumlara yazı yazarak sadece Soykırım Sözleşmesi kapsamında değil, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) yakın zamanda verdiği tavsiye görüşünde de belirtildiği gibi uluslararası yükümlülüklerimizi hatırlattım ve tavsiyelerde bulundum. Bu arka plana dayanarak, ilgili makamlardan MV Kathrin gemisinin Walvis Bay Limanı'na yanaşmasına izin vermemelerini talep ettim."

''TÜM DEVLETLER NET DURUŞ SERGİLEMELİ''

Dausab, özellikle Afrika ülkeleri başta tüm devletlerin İsrail'e yönelik net duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti ve Namibya'nın, Filistin halkının işgalden uzak, kendi kaderini tayin hakkını destekleme konusunda kararlı olduğunu, devam eden soykırımı kınadığını belirtti.

İsrail'e silah taşıyan geminin nereden geldiğine dair ise açıklama yapılmadı.

Almanya'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanan İsrail'e desteğini açıklamasının ardından eski Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 13 Ocak'ta "Almanya ahlaki olarak Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılığını ifade edemez" demişti.

Geingob, Almanya'nın 1904-1908 arasında yüz binlerce Namibyalıyı katlettiğini ve göçe zorladığını hatırlatmıştı.