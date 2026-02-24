Nankör kedi tabiri gerçekmiş. Ev kedileri sahiplerine bağlanmıyor

İnsanlarla kediler arasındaki dostluk binlerce yıl öncesine dayanıyor. Ancak bilim insanlarına göre bu ilişki, köpeklerle kurulan bağdan oldukça farklı.

Macaristan’daki Eötvös Lorand Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, kedilerin sahiplerine köpekler gibi bağımlılık geliştirmediğini ortaya koydu.

YABANCILARA DA SAHİPLERİNE DE AYNI TEPKİ

Araştırmada 15 terapi kedisi ve 13 ev kedisi incelendi. Terapi kedileri, yeni ortamlara ve insanlara alışkın olmaları nedeniyle özellikle seçildi. Kediler bir odaya yerleştirildi ve sahiplerine verdikleri tepkiler, yabancılara verdikleri tepkilerle karşılaştırıldı.

Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlanan sonuçlara göre terapi kedileri, sahipleri odadan çıktığında dahi yabancılara sahipleri kadar dostça yaklaşabildi. Ev kedilerinin ise hem sahiplerine hem de yabancılara karşı belirgin bir tepki göstermediği görüldü.

Çalışmada, “yüksek derecede dost canlısı kedilerde bile sahiplerine yönelik bir bağlanma belirtisi görülmediği” ifade edildi.

“KEDİLER İNSANLARLA EŞİT YAŞIYOR”

Araştırmayı yürüten Dr. Peter Pongracz, kedilerin evcilleşme sürecinin köpeklerden farklı olduğunu belirtti.

Pongracz, köpeklerin insanlara bağımlı hale gelerek asimetrik bir ilişki geliştirdiğini, kedilerin ise bağımsız ve etkili avcılar olarak kalmaya devam ettiğini söyledi. Bu nedenle klasik anlamda “bağlanma bağı”nın kediler için biyolojik olarak gerekli olmadığını ifade etti.

“Kediler sahipleriyle eşit olarak yaşar” diyen Pongracz, deneyde özellikle yeni ortamlara alışkın terapi kedilerinin kullanıldığını ve bu sayede köpeklerde uygulanan “yabancı durum testi”nin kedilere de uygulanabildiğini kaydetti.

BAĞLANMA ÖLÇÜTLERİ NELER?

Araştırmacılar, hayvanların sahiplerine bağımlı olup olmadığını belirlemek için üç temel ölçüt kullanıyor.

Bu ölçütler sahibine fiziksel olarak yakın durma eğilimi, sahibin yokluğunda kaygı belirtileri gösterme ve dost canlısı bir yabancıya yaklaşma biçimi.

KÖPEKLER EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ KURUYOR

Bu test daha önce köpeklerde uygulanmış ve köpeklerin sahipleriyle ebeveyn-çocuk benzeri güçlü bir bağ geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştı. Köpeklerde bağlanma belirtileri arasında sahibine bir metre mesafede kalma, onu izleme ve oyuncakla etkileşim kurma gibi davranışlar yer alıyor.

Ancak yeni araştırmaya göre kediler, insanlarla karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki sürdürse de bağımlılık temelli bir bağ geliştirmiyor.