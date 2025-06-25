Nano-teknolojide devrim: Çin ordusu, sinek büyüklüğünde drone üretti

Çin, 2022-2023 yılları arasında dünyada en çok robot üreten ülke oldu. Üstelik bu, Çin’in bir önceki yıla ait kendi rekorunun hemen gerisinde kalıyor. Ülke genelinde şu an 450 binden fazla robotik şirket faaliyet gösteriyor. Morgan Stanley’e göre, bu alanda 2028’e kadar en büyük payı insansız hava araçları (drone’lar) oluşturacak.



Bu ilerlemenin en dikkat çekici örneklerinden biri, Çin’in en prestijli askeri araştırma kurumu olan Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi’nde (HUDT) geliştirilen yeni nesil mikro drone’lar oldu. Bunlar arasında özellikle öne çıkan bir model ise yalnızca 1,3 santimetre genişliğinde, sivrisinek boyutunda bir nano drone.

BEZELYE TANESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

İki küçük kanat ve üç iğne gibi bacağı olan bu bezelye tanesi büyüklüğündeki cihaz, neredeyse çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük. Geliştirici ekipten bir öğrenci, devlet medyasına verdiği röportajda bu tür biyonik mini robotların, özellikle savaş alanlarında keşif ve özel görevler için ideal olduğunu söyledi.



Her ne kadar askeri amaçlarla geliştirilmiş olsa da, uzmanlara göre bu tür drone’ların tıp, çevre takibi ve afet müdahalesi gibi sivil alanlarda da büyük potansiyeli var.



Çin devlet medyası, bu nano drone’un yanı sıra akıllı telefonla kontrol edilen dört kanatlı bir askeri drone ile 155 mm’lik top mermisiyle fırlatılabilen başka bir modelin de tanıtımını yaptı. Bu ikinci drone, 10 kilometreye kadar uzak mesafelere anında gönderilebiliyor.

TEKNİK DETAYLARI HENÜZ BİLİNMİYOR

Bu küçük cihazların üretim maliyeti, batarya ömrü ve uçuş süresi gibi teknik detayları henüz bilinmiyor. Ancak Çin’in bu alandaki hızlı atılımı, Batılı savunma sanayii devlerine hızla yaklaştığını gösteriyor.



ABD üretimi Teledyne Black Hornet 4 ve Vantage Robotics Trace gibi rakip modellerin uçuş süresi yaklaşık 30 dakika, ancak boyutları santimetre değil, inç ile ölçülüyor.



Bu mikro drone’ların Çin ordusunun aktif envanterine ne zaman gireceği henüz belli değil. Ancak geçen yıl tanıtılan ve 100 drone taşıyabilen, 4 bin kilometre menzilli "drone ana gemisi" örneği baz alınırsa, bu yeni nano drone’ların 2026 gibi kısa bir sürede Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından kullanılmaya başlanması bekleniyor.