NASA 530 çalışanını işten çıkarıyor

JPL salı günü, NASA'nın daha düşük bir bütçeye uyum sağlamak için diğer tüm önlemleri tükettikten sonra, işgücünü işten çıkarmalar yoluyla azaltmak gibi zor bir karar almak zorunda kaldıklarını açıkladı.

NASA Jet İtiş Gücü Laboratuarında (JPL) çalışan 530 personelin yanı sıra yaklaşık 40 sözleşmeli personeli de işten çıkarıyor.



Bu durum diğer hedeflerinin yanı sıra Mars'ta antik yaşamı taramayı ve onu yerleşime hazırlamayı amaçlayan JPL'nin bilim programına bir darbe daha vurdu.



JPL NEDİR?



JPL, NASA'nın en önemli araştırma ve geliştirme merkezlerinden biridir.



Bu laboratuvar, uzay araştırmaları, uzay keşfi ve uzay aracı tasarımı gibi birçok alanda faaliyet gösterir.



JPL, California Institute of Technology (Caltech) tarafından yönetilmektedir ve Pasadena, California'da bulunmaktadır.



Laboratuvar, Mars keşif misyonlarından, uzak gezegenlere ve güneş sistemimizdeki diğer gökcisimlerine yönelik bilimsel araştırmalara kadar birçok önemli proje ve görevde önemli rol oynamıştır.

