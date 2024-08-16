NASA açıkladı: Norveç'te rekor düzeyde buzul eridi

NASA, yüksek sıcaklıkların Norveç takımadalarındaki buzulların rekor düzeyde erimesine neden olduğunu açıkladı. Açıklamada, “23 Temmuz'da tüm zamanların günlük yüzey erimesi rekoru kırıldı” denildi.

NASA açıkladı: Norveç'te rekor düzeyde buzul eridi

NASA İklim servisi dün yaptıkları açıklamada, ’e bağlı takımada Svalbard’da bulunan buzulların yüksek sıcaklıklar nedeniyle rekor düzeyde erimeye başladığını duyurdu.

Açıklamada, “Yüksek yaz sıcaklıkları Norveç takımadalarındaki buzulların rekor düzeyde erimesine neden oldu. Dünyanın en kuzeyindeki buzullardan bazılarına ev sahipliği yapan Svalbard, gezegenin en hızlı ısınan yerlerinden biri. Buzulları 23 Temmuz'da tüm zamanların günlük yüzey erimesi rekorunu kırdı” denildi.

Norveç’e ait Svalbard takımadaları, küresel ortalamadan 6 kat daha hızlı ısınıyor.

Bilim insanlarına göre Kutup ayılarının risk altında olduğu Svalbard, iklim değişikliğinin en somut görüldüğü bölge.

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