Nasa Ay planını açıkladı: Astronotlar "cam baloncuk"larda yaşayacak

Nasa, Ay’da kalıcı yaşam alanları oluşturmak için dikkat çekici bir plan üzerinde çalışıyor. Amerikan Uzay Ajansı, astronotların Ay tozundan yapılacak cam baloncukların içinde yaşayabilmesini hedefliyor.

Telegraph’ın haberine göre NASA, Ay yüzeyinde yerinde üretimle oluşturulacak büyük cam kürelerin araştırılmasına fon sağladı. Ay toprağından elde edilen malzeme, mikrodalga teknolojisine benzer bir yöntemle eritilerek şeffaf yapılara dönüştürülecek.



KÜÇÜK TESTLERDEN DEV YAŞAM ALANLARINA

Projeyi geliştiren Amerikan uzay mühendisliği şirketi Skyeports, bu yöntemi kullanarak yaşanabilir cam küreler üretmeyi planlıyor. Şirketin ilk testleri birkaç santimetre büyüklüğündeki cam toplar üzerinde yapıldı, ancak amaç bu yapıları yüzlerce metre çapında dev yaşam alanlarına dönüştürmek.

Skyeports CEO’su Dr. Martin Bermudez, “Bir gün Ay’da ve uzayın başka yerlerinde cam köprülerle birbirine bağlı şehirler kurabiliriz” dedi.

KENDİ KENDİNİ ORANAN ÖZEL CAM

Cam baloncuklar, mikrometeorit çarpmalarına ve ay depremlerine dayanıklı olacak şekilde geliştiriliyor. Kullanılan özel polimer katkılı cam, hasar gördüğünde kendi kendini onarabiliyor. Ayrıca cam yapıya eklenecek titanyum, magnezyum ve kalsiyum gibi metaller, dayanıklılığı artıracak.



Cam kürelerin içine yerleştirilecek güneş panelleri, astronotların enerji ihtiyacını karşılayacak. Farklı sıcaklıktaki katmanların oluşturduğu yoğunlaşma sayesinde iç mekanda sebze yetiştirmek ve oksijen üretmek de mümkün olabilecek. Böylece Ay’da kendi kendine yeten bir ekosistem kurulabilecek.

Projede, Ay yüzeyinden toplanan malzemeler kullanılacak. Erimiş cam, büyük baloncuklar oluşturmak için üflenecek; ardından bu yapılar içine giriş kapıları ve 3D yazıcıyla üretilmiş döşemeler eklenecek.

Bu yöntem, Dünya’dan malzeme taşımaya gerek kalmadan Ay’da inşa sürecini hızlandıracak.

İLK TESTLER YAKINDA BAŞLIYOR



Cam baloncuk konsepti, NASA’nın Yenilikçi İleri Konseptler (NIAC) programı kapsamında değerlendiriliyor. İlk testler, ocak ayında termal vakum odasında, ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılacak.

Başarılı olması halinde önümüzdeki birkaç yıl içinde Ay yüzeyinde denemeler yapılması planlanıyor.



NASA, Artemis programı kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde yeniden insanlı Ay görevi gerçekleştirmeyi planlıyor. Ajans, bu görevler için uygun ve sürdürülebilir yaşam alanları arayışında. NASA yetkilisi Clayton Turner, “Bir sonraki büyük sıçramamız inovasyona dayanıyor. Bu tür projeler, uzayda yaşama ve keşfetme biçimimizi kökten değiştirebilir” ifadelerini kullandı.