NASA duyurdu: Mars’ta yaşamın en güçlü kanıtı bulundu!

NASA'nın "Curiosity" gezgini, Mars’ın Gale Krateri'nde yaptığı analizlerde ‘siderit’ adlı yalnızca atmosferden çöken karbonla oluşabilen bir mineral tespit etti. Bu keşifin, Mars’ta milyarlarca yıl önce aktif bir karbon döngüsü olduğunu ve gezegenin bir dönem yaşanabilir koşullara sahip olabileceği kaydedildi.



Siderit keşfi, Curiosity gezgininin 2022 ile 2023 yıllarında Kimya ve Mineraloji (CheMin) cihazıyla yaptığı X-ışını kırınımı analizleri sırasında ortaya çıktı. Elde edilen veriler, sondaj yapılan dört noktadan üçünde yüksek saflıkta kristalin siderit bulunduğunu gösterdi.

Sideritin oluşumu, Mars atmosferinde geçmişte yüksek miktarda karbondioksit bulunduğuna işaret ediyor. Bu durum, antik Mars’ta yüzeyde uzun süreli sıvı su varlığı için gerekli koşulların sağlandığını ortaya koyuyor.

Sıvı suyun varlığına dair bu bulgular, gezegenin yüzeyinde bir zamanlar göllerin ve hatta okyanusların bulunduğunu gösteren diğer jeolojik kanıtlarla örtüşüyor.



Calgary Üniversitesi’nden jeokimyacı Benjamin Tutolo, keşfin Mars’ın yaşanabilirliğine dair mevcut bilimsel modelleri desteklediğini belirtti. Daha önce hem gezici hem de uydu temelli araştırmalar karbonat minerallerine dair sınırlı kanıt bulabilmişti. Ancak bilimsel modeller, bu tür minerallerin Mars yüzeyinde yaygın olması gerektiğini öngörüyordu.



Bu bulgu yalnızca beklenen karbonat minerallerinin varlığını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda daha önce neden bulunamadıklarını da açıklamaya yardımcı oldu. Araştırmacılar, bu keşfin Mars'ta karbon minerallerinin aranma yöntemlerini değiştirebileceğini düşündüklerini vurguladı.