Nasa duyurdu: "Şehir katili" asteroit yarın Dünya’nın yakınından geçecek

NASA, 38 metre uzunluğundaki 2025 QD8 isimli asteroidin yarın Dünya’nın 218 bin kilometre yakınından geçeceğini açıkladı. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın yarısından biraz fazlasına denk geliyor.

Saatte 45 bin kilometreden fazla hızla hareket eden asteroid, çapına bağlı olarak “şehir katili” potansiyeli taşıyor. King’s College London’dan astrofizikçi Dr. Shyam Balaji, “Küresel bir yıkıma yol açmasa da, nüfus yoğunluğu olan bir bölgeye düşmesi halinde ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

ENDİŞEYE GEREK YOK

2013’te Rusya’nın Çelyabinsk kenti üzerinde patlayan 18 metrelik meteor, Hiroşima’ya atılan atom bombasından 30 kat güçlü bir şok dalgası yaratmış, 1500 kişi yaralanmış ve binlerce ev zarar görmüştü. Bilim insanları, 2025 QD8’in daha da yıkıcı olabilecek büyüklükte olduğunu söylüyor.



NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını belirtiyor. Gökbilimciler, gezegen savunma teleskopları sayesinde asteroidlerin yörüngelerini hassas şekilde hesaplayabiliyor. Buna göre 2025 QD8, Dünya veya Ay için bir tehdit oluşturmuyor.