NASA "gizli okyanusları" olan 17 yeni gezegen keşfetti

NASA'nın keşfettiği 17 yeni gezegen, üzeri buzlarla kaplı sulu alanlar içeriyor olabilir. Gezegende su olması yaşama ev sahipliği yapma potansiyelini önemli ölçüde artırsa da gezegenlerde kesin şekilde yaşam olduğu anlamına gelmiyor.



Gezegenlerin yörüngesinde oldukları yıldıza olan uzaklıkları ve atmosferleri gibi faktörler de uzaylı yaşam formlarının var olma şansını etkiliyor.



Güneş sistemimizin dışındaki 17 gezegenin tamamının, akan suyu gizleyen buzlu dış zeminlere sahip olduğu düşünülüyor.



The Astrophysical Journey'de yayınlanan yeni bir çalışma, araştırmacıların gezegenleri nasıl analiz ettiğini ayrıntılarıyla anlattı.



Araştırmacılar yeni bulunan 17 gezegen hakkında, "Güneş sistemimizin dış taraflarındaki buzlu aylar gibi, soğuk okyanus gezegenleri de buzlarla kaplı yüzeylerinin altında yaşanabilir ortamları barındıran astrobiyolojik açıdan önemli gezegenler olabilir." ifadelerini kullandı.



Araştırmacılar bu yeni gezegenlerin yaşamın kimyasal işaretlerini aramak açısından umut verici yerler olduğunu düşünüyor.

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