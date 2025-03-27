NASA görüntüledi: Neptün'de kuzey ışıkları

NASA'ya ait James Webb Uzay Teleskobu, Neptün'deki parlak "aurora" (kutup ışıkları) aktivitesini ilk kez gözlemledi.



NASA’dan yapılan açıklamada, gök bilimcilerin ilk kez auroralarda oluşabilen trihidrojen katyonunun varlığını gösteren belirgin bir emisyon çizgisi tespit ettiği belirtildi. Webb'in çektiği görüntülerde, Neptün'ün atmosferinde camgöbeği renginde parlayan auroralar dikkat çekti. Bilim insanları, bu keşfin gezegenin manyetik alanı ve atmosferik dinamikleri hakkında önemli bilgiler sağlayacağını vurguladı.



Araştırmayı yürüten Northumbria Üniversitesi baş yazarı Henrik Melin, "Görünüşe göre Neptün'deki aurora aktivitesini görüntülemek yalnızca Webb'in yakın kızılötesi duyarlılığıyla mümkün. Sadece auroraları görmek değil, imzanın ayrıntısı ve netliği beni gerçekten şok etti" ifadelerini kullandı.