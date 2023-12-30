NASA Jüpiter'in uydusu Europa'ya 2 milyon kişinin ismini gönderecek

NASA'nın Europa Clipper uzay aracının fırlatılması, 2024 yılının en çok beklenen uzay olaylarından biri.
Sondanın Ekim ayında Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanması ve Jüpiter'in uydusu Europa'ya doğru 2,9 milyar kilometrelik uzun bir yolculuğa çıkması bekleniyor.
Europa Clipper, 2030'da yörüngeye ulaştıktan sonra birkaç yılı altındaki okyanusun yaşamı destekleyip destekleyemeyeceğini görmek için buzla kaplı uydunun üzerinde gezerek geçirecek.
Europa, Dünya'nın ötesinde yaşam aramak için en iyi yerlerden biri olarak kabul edilen birkaç "okyanus uydusu" arasında yer alıyor.
ŞİİR DE GÖNDERİLECEK
Europa Clipper, bilim ekipmanlarından oluşan bir paketin yanı sıra, ABD'li ödüllü şair Ada Limón'un yazdığı bir şiiri de taşıyacak.
Orijinal şiir, Limón'un el yazısıyla, uzay aracının hassas elektronik aksamını Jüpiter'in sert radyasyonundan korumak için tasarlanan bir kasanın içindeki metal bir plaka üzerine kazınacak.
Şiir, NASA'nın "Şişedeki Mesaj" kampanyasına katılan kişilerin isimlerinin yazılı olduğu mikroçiplerle birlikte kasanın iç kısmına yerleştirilecek.
Tüm isimler toplandıktan sonra, NASA'nın Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir araya getirilen uzay aracına eklenecek.
Mikroçipte yer alan her isim insan saçı genişliğinin binde birinden küçük olacak.
NASA'nın "Artemis I", "Perseverance gezgini" ve "Parker Solar Probe" gibi görevlerde uzaya isim gönderme konusunda uzun bir geçmişi var.
NASA'NIN EN BÜYÜK UZAY ARACI
Europa Clipper, NASA'nın gezegen misyonu için geliştirdiği en büyük uzay aracı.
Devasa güneş enerjisi panelleri yerleştirilen Europa Clipper'ın genişliği 30,5 metreden fazla ve yüksekliği yaklaşık 5 metre olacak.
Uzay aracı uydunun nasıl oluştuğunu ve "buzlu okyanus dünyalarında" yaşamın var olmasının mümkün olup olmadığını anlamak için kameralar, spektrometreler, buza nüfuz eden radar ve termal bir cihaz kullanacak.
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