NASA Jüpiter'in uydusu Europa'ya 2 milyon kişinin ismini gönderecek

ŞİİR DE GÖNDERİLECEK



Europa Clipper, bilim ekipmanlarından oluşan bir paketin yanı sıra, ABD'li ödüllü şair Ada Limón'un yazdığı bir şiiri de taşıyacak.



Orijinal şiir, Limón'un el yazısıyla, uzay aracının hassas elektronik aksamını Jüpiter'in sert radyasyonundan korumak için tasarlanan bir kasanın içindeki metal bir plaka üzerine kazınacak.



Şiir, NASA'nın "Şişedeki Mesaj" kampanyasına katılan kişilerin isimlerinin yazılı olduğu mikroçiplerle birlikte kasanın iç kısmına yerleştirilecek.



Tüm isimler toplandıktan sonra, NASA'nın Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir araya getirilen uzay aracına eklenecek.



Mikroçipte yer alan her isim insan saçı genişliğinin binde birinden küçük olacak.



NASA'nın "Artemis I", "Perseverance gezgini" ve "Parker Solar Probe" gibi görevlerde uzaya isim gönderme konusunda uzun bir geçmişi var.



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Europa Clipper, NASA'nın gezegen misyonu için geliştirdiği en büyük uzay aracı.



Devasa güneş enerjisi panelleri yerleştirilen Europa Clipper'ın genişliği 30,5 metreden fazla ve yüksekliği yaklaşık 5 metre olacak.



Uzay aracı uydunun nasıl oluştuğunu ve "buzlu okyanus dünyalarında" yaşamın var olmasının mümkün olup olmadığını anlamak için kameralar, spektrometreler, buza nüfuz eden radar ve termal bir cihaz kullanacak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin