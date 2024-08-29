NASA, Kanada'daki orman yangınlarını inceledi: 647 megaton karbon açığa çıktı!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jet İtki Laboratuvarı, Kanada'da geçen yıl yaşanan orman yangınlarını inceledi.



Araştırmacı Brendan Byrne'nin yürüttüğü çalışmada, Kanada'da 2023 yılında yaşanan orman yangınlarında 647 megaton karbonun açığa çıktığı vurgulandı.



Kanada'daki orman yangınlarının en fazla salınım yapan ülkeleri geride bırakarak karbon salımında dünyada dördüncü sıraya yerleştiği kaydedildi.



Sadece Hindistan, Çin ve ABD'nin Kanada'daki orman yangınlarında açığa çıkan miktardan daha fazla karbon salımı yaptığı tespit edildi.



Kanada'daki yangınlarda, Rusya veya Japonya'nın 2022 yılı boyunca fosil yakıtlardan saldığından daha fazla karbon saldığı belirlendi.



Byrne, 2023'de Kanada'daki ormanların yaklaşık yüzde 4'ünü kül eden yangınların son yıllarda artan sıcak ve kuru hava nedeniyle yaşandığını ve bu yangınların sayısı, şiddeti ve büyüklüğünün artacağını belirtti.

