NASA, kayıp uzay aracı Voyager 2 ile iletişimi sağladı

HAYAT BOYU BİR KEZ KARŞILAŞILAN HİZALANMA



ABD’de 1965’te yapılan hesaplamalar sonucunda bir uzay aracının, en uzaktaki dört gezegen olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ü araştırmak için en uygun zamanın 1970’lerin sonu olduğu tespit edildi. Uzay aracının, bu 4 gezegenin 176 yılda bir kez meydana gelen hizalanması sonucunda her gezegenin yerçekiminden yararlanarak bir sonraki gezegene geçmesinin mümkün olabileceği görüldü.



1977 yılında Voyager 1 ve 2 uzaya fırlatıldı. İki uzay aracı 1979 yılında Jupiter’e, 1980-81’de Satürn’e, 1976’da Uranüs’e ve 1989’da Neptün’e en yakın mesafeden yaklaştı. Voyager 1'in, 1998’te insan yapımı bir objenin uzayda gidilen en uzak noktayı geçtiği vurguladı.

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