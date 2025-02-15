NASA mühendisi açıkladı: "Şehir katili" asteroit 2032'de nereye çarpacak?

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde 90 metre genişliğinde ve 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali olan 2024 YR4 ismini verdikleri bir asteroit keşfetti.



NASA'nın Catalina Gökyüzü Araştırma Projesi'nde görevli mühendisi David Rankin, "şehir katili" olarak adlandırılan gök taşının olası çarpışma noktalarını açıkladı.



Rankin, asteroitin mevcut yörüngesini göz önünde bulundurarak, 2024 YR4'ün Güney Amerika'nın kuzeyinden başlayıp, Sahra Altı Afrika ve Asya'ya uzanan bir bölgede çarpabileceğini öngördü. Bu yol, Hindistan’ın Çennai ve Çin’in Hainan Adası gibi yoğun nüfuslu bölgeleri kapsıyor.



ATOM BOMBASININ 500 KATI



NASA, asteroitin 22 Aralık 2032'de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 2,3 olduğunu tahmin ediyor. Çapı 90 metreye kadar ulaşabilen bu asteroit, çarpması durumunda yerleşim yerlerinde büyük tahribata yol açabilir. Uzmanlar, çarpma gerçekleşirse patlamanın büyüklüğünün Hiroşima’ya atılan atom bombasının 500 katına eşdeğer olacağını belirtiyor.



2024 YR4, Torino Ölçeği'nde üç puan alarak "yıkıcı" asteroitler arasında yerini aldı. Astronomlar, asteroitin Dünya'ya çarpma olasılığını azaltmak için daha fazla veri toplamayı amaçlıyor. Bu süreçte, James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak asteroitin boyutu ve yörüngesi hakkında daha kesin tahminler yapılması bekleniyor.



Çarpma olasılığı düşük olsa da, asteroit Dünya’ya yaklaştıkça daha fazla bilgi edinilecek ve bu da riski daha net bir şekilde belirlemeye yardımcı olacak.