NASA paylaştı. Kuzey Işıkları Avrupa üzerinde

NASA en çok ilgi çeken doğa olaylarından Kuzey Işıkları'nı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronot Chris Williams'ın çektiği büyüleyici kareyle paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sosyal medya hesaplarından yayınladığı fotoğrafta, Kuzey Işıkları Almanya üzerinde görülüyor.

KUZEY IŞIKLARI NEDİR?

Kuzey ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanı ve atmosferdeki gaz molekülleriyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi. Bu olay genellikle kutup bölgelerine yakın yerlerde yeşil, mor ve kırmızı renkli ışık hüzmeleri şeklinde gökyüzünde gözlemleniyor.