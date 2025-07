NASA, sessiz süpersonik uçağı test etmeye başladı: Ses hızının 1,4 katına çıkabiliyor

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) “sessiz” süpersonik uçak X-59’u test etmeye başladı. Ses hızının 1,4 katı hızda uçması beklenen uçak, İngiltere’nin başkenti Londra ile ABD’nin New York kenti arasındaki uçuş süresini 4 saatin altına indirebilir.



Independent gazetesinin haberine göre, yaklaşık 30 metre uzunluğa ve 9 metre kanat açıklığına sahip olan X-59 araştırma uçağı, sonik patlamalar olmadan sesten daha hızlı uçmak için tasarlandı. NASA test pilotu Nils Larson, 10 Temmuz tarihinde Kaliforniya’nın Palmdale bölgesindeki ABD Hava Kuvvetleri 42 Numaralı Tesisi’nde uçağın ilk düşük hızda taksi testini gerçekleştirdi. Taksi testi sırasında uçuş ekipleri uçağın pistte manevra yaptığı sırada direksiyon ve fren sistemlerini mercek altına aldı.



LONDRA-NEW YORK 3,5 SAAT



NASA’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, gelecek haftalarda uçağın hızının kademeli olarak artırılacağı, uçağın kalkış yapacağı noktaya kadar yüksek hızda gerçekleştireceği taksi test uçuşlarının da buna dahil olacağı ifade edildi.



X-59 uçağı, NASA’nın Quesst misyonunun bir parçası. Söz konusu misyon, sonik patlama sesi yerine “gümbürdeme” sesi ile sessiz bir süpersonik uçuşu tamamlamayı amaçlıyor.



NASA, uçağın saatte bin 488 kilometre hızda uçmasının beklendiğini, New York ve Londra arasındaki mesafeyi 3,5 saate indirme potansiyelinin olduğunu bildirdi.



NASA, yapılan bu test uçuşlarından elde edilecek verilerin kara üzerinde ticari süpersonik uçuşlar için “kabul edilebilir gürültü eşiklerini” tespit etmek için kullanılacağı bilgisini verdi.



ABD federal hükümeti, 27 Nisan 1973 tarihinde halkın tedirgin olmasını engellemek için sonik patlamalara sebep olan kara üzerindeki tüm sivil süpersonik uçuşları yasaklamıştı.



Son süpersonik yolcu hizmeti, 24 Ekim 2003 tarihinde British Airways havayolu şirketi tarafından New York’taki JFK Havalimanı’ndan Londra’daki Heathrow Havalimanı’na gerçekleştirilmişti.