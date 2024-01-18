NASA şimdiye kadar gözlemlenen en eski süper kütleli kara deliği keşfetti

KARA DELİĞİN BOYUTLARI EVRENİN YAŞIYLA ORANTISIZ



Profesör Roberto Maiolino, "Evrende bu kadar büyük bir kara deliği görmek için çok erken, bu yüzden kara deliklerin büyüyebileceği başka yollar olduğunu da düşünmeliyiz." dedi.



Tüm kara delikler gibi bu da büyümesini hızlandırmak için, "GN-z11" adı verilen ev sahibi galaksideki maddeleri tüketiyor olmalı.



Ancak bu eski kara deliğin küçük kardeşlerinden çok daha güçlü bir şekilde "maddeyi yuttuğu" gözlemlendi.



Zamanla bu yıldız oluşum sürecini durdurabilir ve galaksi ile kara deliğin besin kaynağını tüketebilir dolayısıyla kara deliğin kendisini de öldürebilir.



Uzmanlar kara deliğin veya ona ev sahipliği yapan galaksinin bugün neye benzediğini bilmenin imkansız olduğunu çünkü bu mesafeden gelen ışığın bize ulaşmasının çok uzun sürdüğünü söyledi. Bulgular Nature dergisinde yayınlandı.

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