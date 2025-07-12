NASA takibe aldı: 150 yıldır uyuyan dev, gürlemeye başladı

Bilim insanlarına göre, 150 yıldan uzun süredir aktif olmayan bir Alaska yanardağı, gürleme belirtileri gösteriyor.

Ancak NASA, bu hareketliliğin volkanik bir patlamadan ziyade yaklaşan bir çığın işaretleri olma ihtimali olduğunu açıkladı. NASA'ya göre, Alaska'nın güneyindeki Cook Inlet yakınlarında bulunan Iliamna yanardağı, en son 1867 yılında patladı, ancak yakındaki cihazlara kaydedilecek kadar büyük çığlar nedeniyle birkaç yılda bir gürlemeye devam ediyor.

Alaska Volkan Gözlemevi'ne göre, bölge son zamanlarda bir “sarsıntı telaşı” yaşadı. Gözlemevi, 15 Haziran'da sismik aktivitenin birkaç saat boyunca neredeyse sürekli bir oranda arttığını bildirdi.

YANARDAĞIN GÖRÜNTÜSÜ ALINDI



Landsat 8 uydusundaki bir sensör olan Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi gürlemelerin başlamasından önce 10 Haziran'da yanardağın bir görüntüsünü elde etti. Gözlemevine göre sismik aktivite, geçmişte yanardağdaki büyük çığlardan önce kaya ve buz arasındaki ilk kaymanın neden olduğu sismik aktiviteye benziyordu.

Bilim insanları, Iliamna'da buzulun kayayı zayıflatması ve volkanik ısının birleşimi nedeniyle sık sık büyük çığlar yaşandığını söylüyor. Ulusal Park Hizmeti'ne (NPS) göre zirvesi buzullar, kar ve buzla kaplı. Ayrıca Jura döneminden kalma granit bir taban üzerine oturuyor.

1958'DE SON KEZ GÖRÜLDÜ

NPS'ye göre yanardağın son patlamasından bu yana 1876, 1933, 1941 ve 1947 yıllarında duman ve hafif kül püskürttüğü kaydedildi.

NPS, 1956 kışının sonlarında veya 1957 ilkbaharının başlarında daha fazla duman ve hafif kül raporunun kaydedildiğini, ancak bu raporların doğrulanmadığını bildirdi. 1958'de yanardağın doğu tarafındaki menfezlerden dört buhar sütunu fışkırıyordu. Ancak bu, yanardağdan son kez duman püskürtüldüğünün görüldüğü zamandı.

"NORMAL" ALARM SEVİYESİNDE

Iliamna, Clark Gölü Ulusal Parkı ve Koruma Alanı içindeki Chigmit Dağlarında yer alan uzak bir bölge olmasına rağmen, potansiyel tehlikeleri nedeniyle volkanologlar tarafından yakından izleniyor. NPS'ye göre, yanardağın yaklaşık 320 kilometre yarıçapı içinde, bir patlama durumunda etkilenebilecek Pedro Körfezi, Port Alsworth ve Anchorage dahil olmak üzere birkaç topluluk var.

AVO, Iliamna'nın daha patlayıcı komşusu olan ve yine koruma alanı içinde yer alan Redoubt Volkanı da dahil olmak üzere eyaletteki 51 diğer aktif volkanı izliyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu şu anda Iliamna'yı “normal” yanardağ alarm seviyesinde tutuyor.