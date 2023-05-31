NASA UFO’larla ilgili tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu: (NASA'nın halka açık toplantısı çevrimiçi izlenebiliyor)

NASA'nın 'tanımlanamayan hava olayları' olarak listelediği ve çoğunlukla UFO olarak adlandırılan iddiaları değerlendirmek için geçen yıl kurulan NASA paneli, önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen bir rapor öncesinde ilk olarak halka açık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, NASA'nın resmi hesaplarından çevrimiçi olarak izlenebiliyor.

Etkinliğin ardından NASA, NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü'nden Dan Evans, NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibi başkanı David Spergel ve ajansın UAP grubunun diğer üyelerini içerecek bir telekonferans yapılacak. Bu etkinlik ardından tarihi açıklamanın gelmesi bekleniyor.