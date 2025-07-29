NASA: Uzay konusunda Rusya ile ortak nokta arıyoruz

Rus basınında yer alan haberlere göre, Duffy'nin Rus uzay ajansı Roscosmos’un başkanı Dmitry Bakanov ile bir araya geleceği belirtildi.

Bu görüşme, iki ülkenin uzay ajansları liderleri arasında 2018’den bu yana yapılacak ilk yüz yüze toplantı olacak.



Duffy, ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusunda “derin görüş ayrılıkları” olduğunu vurgulasa da, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda iki ülke arasında halen devam eden bir ortaklık bulunduğuna dikkat çekti.



“İnsanlığın uzay keşfinde ilerlemeye devam ettiği bir dönemde, ittifaklar, ortaklıklar ve dostluklar kurmaya devam edeceğiz” diyen Duffy, Washington ile Moskova arasında uzay alanındaki iş birliğini sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti.