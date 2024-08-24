NASA, uzayda mahsur kalan iki astronotun Dünya'ya ne zaman döneceğini açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronota ilişkin açıklama yaptı.

NASA, mahsur kalan astronotların Şubat 2025'te SpaceX aracıyla dünyaya dönebileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?



Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

