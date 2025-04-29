NASA videosundaki gizemli küre interneti salladı: "Güneş'e yaklaştı ve sonra ortadan kayboldu"

NASA, Güneş'in yüzeyinden geçen devasa bir ‘küre’nin görüldüğü yeni bir video yayınladı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve bazı sosyal medya kullanıcıları, objenin bir UFO olduğunu iddia etti. Objeye dair "Durdu, bir süre havada kaldı, Güneş'e yaklaştı ve sonra ortadan kayboldu" yorumları yapıldı.



Ancak NASA'ya göre bu görüntü, yalnızca uzaydan gözlemlenebilen bir “ay geçişiydi”. Videoda Ay, NASA'nın Güneş’i sürekli izleyen Solar Dynamics Observatory (SDO) adlı uydusunun görüş alanına girerek Güneş'in önünden geçti. Bu geçiş sırasında Ay, parlak Güneş yüzeyinde hareket eden karanlık bir daire gibi göründü.



SDO, geçiş sırasında Ay’ın dağlık yüzey detaylarını dahi görüntüledi. Bu tür geçişler zaman zaman UFO sanılabiliyor. Nitekim videoda Ay’ın gölgede kalan kısmı, bazı izleyiciler tarafından “devasa bir küre” veya “bilinmeyen bir cisim” olarak yorumlandı.



NASA, söz konusu ay geçişinin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve benzer geçişlerin 28 Nisan, 25 Mayıs ve 25 Temmuz tarihlerinde tekrar yaşanacağını açıkladı. 25 Temmuz’daki geçişte Ay, Güneş’in yüzde 62’sini kaplayacak.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE GÜNEŞ FIRTINASI

SDO ayrıca, ay geçişinden kısa süre önce güçlü güneş patlamaları da görüntüledi. Bu patlamalar, Dünya’da G3 sınıfı jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Bu tür fırtınalar Dünya’nın manyetik alanını geçici olarak bozarak elektrik şebekelerinde ciddi sorunlara neden olabiliyor.



ABD'nin bazı bölgelerinde elektrik sistemlerinde aksama riski oluşurken, Porto Riko’da 16 Nisan’da 1,4 milyondan fazla kişi elektrik kesintisi yaşadı. Yetkililer, kesintinin fırtınanın en şiddetli anına denk geldiğini ve fırtınanın G4 (şiddetli) seviyeye çıktığını bildirdi.