NASA yok etmişti: Asteroit parçaları 10 yıl içinde Dünya'ya çarpabilir

NASA'nın yörüngesinden saptırdığı bir asteroitin parçalarının önümüzdeki on yıl içinde gezegenimize ulaşabileceği belirtiliyor.



2022 yılında bir uzay aracı, Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevi kapsamında asteroit Dimorphos ile çarpıştırıldı. Bu çarpışma sonucunda 3 milyon enkaz parçacığı oluştu.



NASA, bu görevi gelecekte Dünya'yı yok edebilecek bir asteroitin saptırılması için yürüttü.

ENKAZLAR DÜNYA'YA ULAŞACAK



DART görevi başarılı oldu; ancak sonrasında yapılan simülasyonlar, oluşan enkazın bir gün meteor olarak Mars'a ve Dünya-Ay sistemine ulaşabileceğini gösterdi.



Bu meteorlar Dünya'ya ulaşırsa gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmayacak. Küçük boyutları ve yüksek hızları nedeniyle atmosferde yanarak "gökyüzünde güzel bir ışık geçidi" oluşturacaklar.



Asteroiti yok etmek için planlanan görev, kasıtlı bir çarpışmayı içeren tekniğin, bir asteroitin yörüngesini değiştirmenin etkili bir yolu olduğunu gösterdi.

GEZEGENİMİZİ KURTARABLİR



Potansiyel olarak tehlikeli bir asteroitin (PHA) Dünya'ya doğru gelmesi durumunda, NASA bir gün bu tekniği gezegenimizi kurtarmak için kullanabilir.



Ekibin incelediği enkaz parçalarının boyutları 30 mikrometreden 10 santimetreye kadar değişiyor.



Sonuçlar, çarpmanın ardından hareket hızlarına bağlı olarak enkazın bir kısmının on yıl içinde Dünya'ya ulaşabileceğini gösterdi. Örneğin, saatte 5 bin 350 kilometreden daha hızlı hareket eden bir çöp Dünya'ya yaklaşık yedi yıl içinde ulaşabilir.