NASA'dan astronotlara "akıllı telefon" müjdesi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörü Jared Isaacman'dan astronotlara akıllı telefon müjdesi geldi.



Jared Isaacman, X hesabından yaptığı açıklamada bu ayki Crew-12 ve mart ayındaki Artemis II misyonlarında astronotların son model akıllı telefonlarıyla uçabileceğini duyurdu.



Isaacman, “Ekiplerimize aileleri için özel anları yakalamaları ve ilham verici görüntüleri dünyayla paylaşmaları için araçlar sağlıyoruz.” ifadesini kullanarak, bu adımı “doğru yönde atılmış küçük bir adım” olarak niteledi.