NASA'dan korkutan uyarı: Şehir katili asteroit Ay'a çarpabilir!

Yeni hesaplamalar, yakın zamanda Dünya'ya çarpma ihtimalinin arttığı tahmin edilen büyük bir asteroidin Dünya'yı ıskalayıp Ay'a çarpabileceğini öne sürüyor.



NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Çalışmaları Merkezi (Cneos), 2024 YR4 asteroitinin yörüngesini inceledi ve 2032'de gezegene çarpma olasılığının yaklaşık yüzde 1'den yüzde 2,3'e çıktığını buldu.



Arizona Üniversitesi'nden gökbilimci David Rankin'in yaptığı yeni hesaplamalara göre, 90 metre çapındaki asteroitin Ay'a çarpma ihtimalinin yaklaşık yüzde 0,3 olduğu belirtiliyor.

AY PARÇALARI UZAYA SAÇILABİLİR



Ay'ın Dünya gibi asteroitleri yavaşlatacak bir atmosferi olmadığı için dev uzay kayasının olası bir çarpması sonucu yüzlerce metre genişliğinde bir krater oluşup uzaya Ay parçaları saçılmasına neden olabilir.



Bilim insanları, kopan bazı parçaların Dünya'ya düşebileceğinden şüpheleniyor.



Geçtiğimiz yıl 27 Aralık'ta ilk kez görülen asteroidin yörüngesi hakkında hala bazı belirsizlikler bulunuyor.

ŞEHİR KATİLİ ASTEROİTLER



Amerikan uzay ajansı, "Geçmişte risk listesinde yükselen ve daha fazla veri geldikçe sonunda düşen birkaç nesne oldu" dedi.



Dünya çapındaki uzay ajansları, tehlikeli "şehir katili" asteroitlerin oluşturduğu tehdide karşı koymanın yollarını araştırıyor.



Bu deneysel yöntemlerden bazıları gök taşının üzerine uzay aracı göndermek veya nükleer patlamalarla onları rotalarından çıkarmak