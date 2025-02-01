NASA'dan kritik açıklama: Korkutan asteroitin çarpma ihtimali arttı

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde 60 metre genişliğinde ve 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimali olan yeni bir asteroit keşfetti. Ancak NASA, daha önce çarpma olasılığının olasılığının 83'te 1 (yüzde 1,2) hesapladığı şehir büyüklüğündeki asteroitin çarpma ihtimalinin arttığını duyurdu. Açıklamaya göre çarpma olasılığı 77'de 1'e (yüzde 1,3) yükseldi.



ÇARPMA BÖLGESİ VE OLASI ETKİLER



Gökbilimciler, asteroitin çarpması durumunda Güney Amerika'dan başlayıp Atlas Okyanusu'nu geçerek Sahra Altı Afrika'ya kadar uzanan bir etki alanı oluşturabileceğini hesapladı. 1908'de Tunguska olayına neden olan asteroitle benzer büyüklükte olduğu belirtilen 2024 YR4, yoğun nüfuslu bir bölgeye düşerse büyük bir yıkıma sebep olabilir.



UZMANLAR ENDİŞELİ DEĞİL



MIT'den astronom ve gezegen bilimleri profesörü Richard P. Binzel, yüzde 1,2 ile yüzde 1,3 arasındaki farkın anlamlı olmadığını vurgulayarak, "Bilimsel veriler zamanla değişebilir. Bu küçük fark, paniğe neden olacak bir durum değil" dedi.



NASA'NIN TAKİBİNDE



NASA'nın Sentry Dünya Darbe İzleme Sistemi'ne göre, 2024 YR4 şu anda en yüksek tehdit seviyesinde değerlendiriliyor. Torino risk ölçeğinde 10 üzerinden 3 risk puanına sahip olan asteroit, gökbilimciler tarafından yakından takip ediliyor.



NE OLACAK?



Uzmanlar, 2028 yılında yapılacak radar gözlemleriyle asteroitin büyüklüğü ve bileşimi hakkında daha kesin verilere ulaşmayı hedefliyor. Gökbilimci Rankin, "Eğer taşsı bir yapıya sahipse hava patlamasına neden olabilir; eğer demirden oluşuyorsa doğrudan yere çarpıp büyük bir krater oluşturabilir" dedi.



Şimdilik, bilim insanları 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Ancak 2032'den önce yapılacak gözlemlerle bu konuda daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar devam edecek.