NASA'dan ‘zombi yıldız’a yakın takip: Evrenin en büyük gizemlerine ışık tutabilir

Son derece yoğun cisim, Samanyolu'nda bilinen 30 magnetardan biri. Magnetarlar, tamamen nötronlardan oluşan 'ölü yıldız' kalıntılarını ifade ediyor. Sadece 20 kilometre çapa sahip Magnetar SGR 0501+4516'nın Güneş'ten daha fazla kütlesi var ve manyetik alanı, Dünya'nın manyetosferinden yaklaşık 1 trilyon kat daha güçlü.

EVRENİN EN BÜYÜK GİZEMLERİNE IŞIK TUTABİLİR

Magnetar’ı, Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar keşfetti ve NASA bu cismi, ‘çizgi roman kahramanlarının süper güçlerine sahip’ diye tanımladı. NASA'nın Hubble Misyonu ekibi keşfi detaylandırdıkları blog yazısında, magnetarın evrenin bilinmeyen bir bölümünden geldiğini fakat evrenin en büyük gizemlerinden bazılarına ışık tutabileceğini belirtiyor.

