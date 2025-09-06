NASA'nın tarihini değiştiren kadın

18 Haziran 1983 tarihinde uzay mekiği Challenger, NASA’nın yedinci seferi STS-7 için fırlatılmaya hazırlandı. Beş kişilik mürettebat arasında, Kaliforniyalı fizikçi Sally Ride da vardı.

O ana kadar yalnızca iki kadın uzaya çıkmıştı: Sovyetler’den Valentina Tereşkova (1963) ve Svetlana Savitskaya (1982).

ABD’de ise kadınlar uzun yıllar beklemek zorunda kaldı. Hatta 1965’te “astronot Barbie” piyasaya sürülmüş, ama gerçek kadın astronot için 1980’leri beklemek gerekmişti.

MAKYAJ SETİ VE NASA'NIN GAFLARI

NASA, ilk altı kadın astronotuna kişisel kit içinde makyaj malzemeleri koydu. Ride bunları kullanmadı.

Kathryn Sullivan da “Kadınlara özel makyaj kiti bizi misyon odaklı değilmişiz gibi gösteriyordu” diye eleştirdi.

En ilginç gaflardan biri de regl ihtimaliydi. NASA mühendisleri Ride’a yaklaşık 100 adet tampon sunup “Yeterli mi?” diye sordu.

ÖNYAGILAR VE DEĞİŞEN BAKIŞ AÇISI

1978’de seçilen 35 yeni astronot arasında 6 kadın vardı. Bu, NASA için bir ilkti. Ancak askeri kökenli erkek astronotların bir kısmı kadınlara kuşkuyla yaklaştı.

Eski astronot Mike Mullane yıllar sonra itiraf etti: “Kadınların bu dünyaya uyum sağlayacağını sanmıyorduk. Ama kısa sürede çok şey kattıklarını gördüm. Judith Resnik’i çok sevdim. Sally Ride da gerçekten ‘doğru niteliklere’ sahip olduğunu kanıtladı.”

ÖNCÜ KADINLAR

Önyargılara rağmen kadınlar başarılarıyla kendilerini kanıtladı. Shannon Lucid beş uçuş yaptı ve 1996–2007 arasında bir kadının uzayda geçirdiği en uzun süre rekorunu elinde tuttu. Kathryn Sullivan Hubble Teleskobu’nun tamirinde kritik rol oynadı.