NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu

NASA'nın yeni başkanı, ABD'de eski astronot ve Florida eyaletinin eski senatörü Bill Nelson oldu.



ABD Senatosunda dün gece yapılan oylamada, Nelson'ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.



Nelson, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen aday gösterilmiş, Senato Ticaret Komisyonu 28 Nisan'da adaylığı kabul ederek onay için Senato'ya sevk etmişti.



78 yaşındaki Nelson, NASA'nın 14. yöneticisi oldu.



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