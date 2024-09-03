NASA'ya sahte parça satmaya çalıştı: 800 bin dolar para cezasına çarptırıldı!

Florida'da yaşayan Steven Lukens, NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi'ni dolandırmaktan 21 ay federal hapis cezasına çarptırıldı ve 800 bin dolar para cezası ödemeye mahkum edildi.



Lukens, Kennedy Uzay Merkezi'nde NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi için malzeme sağlamak üzere sahte belgeler sunarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla suçunu kabul etti.



Gulf Atlantic International Supply, LLC'nin CEO'su olan Lukens, NASA'ya tehlikeli sıvılar için gerekli olan parçaları sağlama görevi üstlendi, ancak kalite kontrol belgelerini tahrif ederek NASA'ya sözleşmenin sıkı standartlarına uymayan ürünler sundu. NASA, bu durumun Artemis görevi ve astronotları Ay'a ve nihayetinde Mars'a götürmek için tasarlanan Orion uzay aracı için ciddi riskler taşıdığını belirtti.



Lukens, 271 bin dolar tutarındaki haksız kazancı geri vermeye ve 689 bin 280 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.