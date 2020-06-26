Nascar'da yarışan tek siyah sürücü olan Wallece'a yönelik ırkçı saldırının görüntüsü yayınladı

ABD spor yarış arabaları şampiyonası 'Nascar'da yarışan tek siyah sürücü olan Bubba Wallece'ın yönelik ırkçı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Wallece'ın takım garajına bırakılan idam ipinin görüntüsü, Nascar yönetimi tarafından medyaya verildi.

NTV Haber 26.06.2020 - 11:29

Nascar'da yarışan tek siyah sürücü olan Wallece'a yönelik ırkçı saldırının görüntüsü yayınladı

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Siyahların ırkçı örgütler tarafından linç edilerek asılmasına gönderme yapan "idam ipi" bırakma eylemi hakkında soruşturma sürüyor.

NASCAR'ın tek siyah sürücüsü olan Bubba Wallace, ırkçılık sembolü olarak kabul edilen Konfederasyon Bayrağı'nın yarışlarda yasaklanması amacıyla kampanya başlatmıştı.

Alabama'daki "Talladega Superspeedway"de Wallace'ın takımı tarafından kullanılan garajda bulunan "ilmik" şeklindeki idam ipi ülke çapında protestolara neden olmuştu.

"İlmik" eylemleri, 1865’te kurulan siyah karşıtı, ırkçı örgüt Ku Klux Klan’in silah zoruyla gece vaktinde alıkoyduğu siyahları ağaçlara asarak öldürmesini sembolize ediyor.

NASCAR'da yarışan tek tam zamanlı siyah pilot olan Bubba Wallace, Twitter’da yaptığı paylaşımda “aşağılık bir ırkçılık ve nefret eylemi” olarak nitelendirdiği olay hakkında üzüntüsünü dile getirmişti.

Olay sonrası tüm NASCAR pilotları, Wallace'ı, arabasını kullanırken yanında yürüyerek destek gösterisinde bulunmuşlardı.

Olayı kınayan NASCAR ise “kızgın ve öfkeliyiz, Federal Soruşturma Bürosu FBI olayın fallilerini arıyor, sporda ırkçılığa yer yoktur" açıklamasını yapmıştı.

VİDEO: ABD'DE IRKÇILIK KARŞITI SESSİZ PROTESTO (ARŞİV)

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