Nascar'da yarışan tek siyah sürücü olan Wallece'a yönelik ırkçı saldırının görüntüsü yayınladı

Siyahların ırkçı örgütler tarafından linç edilerek asılmasına gönderme yapan "idam ipi" bırakma eylemi hakkında soruşturma sürüyor.



NASCAR'ın tek siyah sürücüsü olan Bubba Wallace, ırkçılık sembolü olarak kabul edilen Konfederasyon Bayrağı'nın yarışlarda yasaklanması amacıyla kampanya başlatmıştı.



Alabama'daki "Talladega Superspeedway"de Wallace'ın takımı tarafından kullanılan garajda bulunan "ilmik" şeklindeki idam ipi ülke çapında protestolara neden olmuştu.





"İlmik" eylemleri, 1865’te kurulan siyah karşıtı, ırkçı örgüt Ku Klux Klan’in silah zoruyla gece vaktinde alıkoyduğu siyahları ağaçlara asarak öldürmesini sembolize ediyor.



NASCAR'da yarışan tek tam zamanlı siyah pilot olan Bubba Wallace, Twitter’da yaptığı paylaşımda “aşağılık bir ırkçılık ve nefret eylemi” olarak nitelendirdiği olay hakkında üzüntüsünü dile getirmişti.



Olay sonrası tüm NASCAR pilotları, Wallace'ı, arabasını kullanırken yanında yürüyerek destek gösterisinde bulunmuşlardı.



Olayı kınayan NASCAR ise “kızgın ve öfkeliyiz, Federal Soruşturma Bürosu FBI olayın fallilerini arıyor, sporda ırkçılığa yer yoktur" açıklamasını yapmıştı.



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