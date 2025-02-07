Nasrallah suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Sığınak delici bombanın düştüğü an!

Sadece birkaç metre uzakta motosikletine binmekte olan kişinin bombadan etkilenmediği, ardından yeraltında meydana gelen patlamayla bölgenin şiddetle sarsılması dikkat çekiyor. Bir tonluk sığınak delici mühimmatın etkisi kameraya yansırken, görüntüdeki bombanın Nasrallah'ın ölümüne yol açıp açmadığıysa bilinmiyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 27 Eylül günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in bölgedeki güvenliğini sağlamak için kararlı adımlar atacağını belirtiyordu. Aynı saatlerde, Beyrut 'un güneyinde Hizbullah'ın ana karargahını vuran İsrail, sonrasında hedefin Hasan Nasrallah olduğunu duyurmuştu.

Altı binanın bulunduğu yerleşke, İsrail savaş uçakları tarafından atılan onlarca sığınak delici bomba ile yerle bir edilirken, Nasrallah'ın yanı sıra Hizbullah'ın üst düzey isimleri hayatını kaybetmişti.



Hava saldırısının Hatzerim Hava Üssü'nden kalkan ABD yapımı F-15 Eagle tipi 10 uçak tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarken, saldırıyı gerçekleştiren filonun komutanı İsrail medyasına yaptığı açıklamada "Gerçek zamanlı istihbaratla hareket ettiklerini" söylemişti.



Hasan Nasrallah'ın ve beraberindeki heyetin Hizbullah karargahına gelişleri, içerideki faaliyetleri ve diğer istihbarat bilgilerinin İsrail tarafına bu denli rahat ve anlık aktarılması, örgüt açısından büyük bir zaafiyet olarak tanımlanmıştı.