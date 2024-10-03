Nasrallah'ı İsrail saldırısına karşı uyarmış: "Hamaney artık kimseye güvenmiyor"

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine ilişkin İranlı yetkililerle konuştu.

Üç İranlı kaynağa göre İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Nasrallah'ı İsrail saldırısında öldürülmeden günler önce Lübnan'dan kaçması konusunda uyardı.

Hamaney, şimdi İsrail'in Tahran'daki üst düzey hükümet kademelerine sızmasından derin endişe duyuyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, 17 Eylül'de Hizbullah'ın bubi tuzaklı çağrı cihazlarına yapılan saldırının hemen ardından Hamaney'in bir elçiyle mesaj göndererek Hizbullah Genel Sekreteri'nden İran'a gitmesini istediğini belirtti. Yetkili, İsrail'in Hizbullah içinde ajanları olduğunu ve Nasrallah'ı öldürmeyi planladığını öne süren istihbarat raporlarına atıfta bulundu.

Yetkili, habercinin İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Abbas Nilforuşan olduğunu, Nasrallah'ın sığınağının İsrail bombalarıyla vurulduğu sırada yanında bulunduğunu söyledi. Nilforuşan da saldırıda öldü.

"KİMSEYE GÜVENMİYOR"

Üst düzey bir İranlı yetkili, cumartesi gününden bu yana İran içinde güvenli bir yerde bulunan Hamaney'in salı günü İsrail'e yaklaşık 200 füze atılması emrini bizzat verdiğini ifade etti.

Diğer yetkili ise Hamaney'in “artık kimseye güvenmediğini” söyledi.