Netanyahu, Trump'ın İran tutumunu etkilemekte zorlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve İran yönetimi anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını açıkladı. İsrail basınına göre bundan rahatsız olan Tel Aviv yönetimi ise Trump'ı etkilemeye çabalıyor.

Kanal 13 televizyonu, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun, kapalı kapılar ardındaki kabine toplantılarında ABD ve İran arasındaki muhtemel anlaşmayla ilgili endişesini dile getirdiği ve "şu anda Trump'ın kararlarını etkileyecek manevra alanına sahip olmadığını itiraf ettiği" ifade edildi.

"İRAN'A DOKUNULMAZLIK VERECEK" KORKUSU

Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin toplantılarını sürdürdüğü, İsrail güvenlik teşkilatında ise olası mutabakatın İran rejimine "dokunulmazlık" vereceği korkusuyla teyakkuzda kaldığı ifade edildi. Anlaşmayı başarısızlığa uğratabilecek tek kişinin İran lideri Mücteba Hamaney olduğu savunuldu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner de dahil olmak üzere yakın çevresindeki kişilerin, ABD Başkanına anlaşmada ilerleme sağlanması için baskı yaptığı öne sürüldü.

"ANLAŞMA ÇOK YAKIN"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın önceki haberinde Netanyahu'nun Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, nükleer dosyanın "ötelenmesi" ve İran'daki ateşkesin Lübnan'la ilişkilendirilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği ifade edilmişti.

ABD ve İran'dan gelen açıklamalara göre anlaşma çok yakın. ABD Başkanı Trump, İran ile devam eden müzakerelerin daha verimli hale geldiğini söyledi. İran tarafı da görüşmelere dair olumlu sinyaller verdi.