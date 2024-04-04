NATO: ABD'nin güvenliği için Avrupa'ya ihtiyacı var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 75. yıldönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, NATO'nun yalnızca Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda Kuzey Amerika'yı da güçlendirdiğini söyledi.



Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki karargahında düzenlenen törende, "Avrupa'nın güvenliği için Kuzey Amerika'ya ihtiyacı var" dedi.



Stoltenberg, Kuzey Amerika'nın da Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Avrupalı Müttefikler birinci sınıf ordular, geniş istihbarat ağları ve benzersiz diplomatik nüfuz sağlıyor. Amerika'nın gücünü artırıyor" diye konuştu.



RUSYA-NATO İLİŞKİLERİ KOPMA NOKTASINDA



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin "kasıtlı olarak ve öngörüldüğü gibi" bozulduğunu söyledi.



RIA haber ajansında yer alan habere göre, Grushko Rusya ile NATO arasındaki iletişim kanallarının, Washington ve Brüksel tarafından "kritik sıfır seviyesine" indiğini söyledi.



Grushko, Rusya'nın NATO ya da üyeleriyle askeri çatışma başlatma niyetinde olmadığını dile getirdi.

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