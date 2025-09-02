NATO alarma geçti: "Rus ordusunda büyük bir yığılma var"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Savunma Bakanı Yuriko Backes ile ortak basın toplantısında konuştu.



"Rusya'nın tüm ittifak için uzun vadeli bir tehdit olarak orada durduğunu biliyoruz" diyen Rutte, şunları söyledi: "Şu anda Rus ordusunda büyük bir yığma yapılıyor. Bu sadece Moskova'daki geçit törenlerinde sergilemek için değil, aynı zamanda kullanılmak üzere de yapılıyor. Şu anda Ukrayna'da kullanıyorlar ve başka yerlerde de kullanabilirler."



Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmanın kritik önem taşıdığını belirten Rutte, NATO'nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi- PURL sayesinde, birkaç hafta içinde, hayati önem taşıyan, bazen ölümcül, bazen de daha fazla savunma sistemini içeren 2 milyar dolarlık bir kaynağı Ukrayna'ya aktarabildiklerini söyledi.

Bu mühimmatın yanı sıra gelişmiş hava savunması ve çok daha fazlasının Kiev'e gönderildiğini belirten Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeyi en önemli öncelik haline getirdiğini ifade etti.

NATO şefi, şunları ekledi: "Şubat ayından itibaren Putin ile bir çıkmazı aştı, onunla telefon görüşmeleri yaptı ve ayrıca birkaç hafta önce ABD'nin Ukrayna güvenlik garantilerine dahil olacağına dair söz verdi Rusya'nın varılan her türlü anlaşmaya uyacağından ve anlaşmadan sonra Ukrayna topraklarını bir daha asla tehdit etmeyeceğinden emin olacak şekilde çok fazla çalışma yapılıyor."

