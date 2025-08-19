NATO askeri liderliği toplanıyor: Ukrayna'ya güvenlik garantileri tartışılacak

Toplantı, Washington ve Avrupa başkentlerinin, Kiev’e sunulabilecek güvenlik garantilerinin detaylarını belirleme çalışmaları sırasında gerçekleşecek.



ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Alaska zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmenin ardından, ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini belirtti ancak Washington’un hava desteği sağlayabileceğini ima etti.

VİDEO KONFERANS YOLUYLA YAPILACAK

NATO’nun Avrupa’daki operasyonlarından sorumlu ABD Hava Kuvvetleri Generali Alexus Grynkewich, toplantıda bu görüşmenin sonuçlarını savunma şeflerine aktaracak. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, toplantının video konferans yoluyla yapılacağını duyurdu.



İngiltere hükümeti ise “Gönüllüler Koalisyonu” olarak bilinen sanal toplantıda, planlama ekiplerinin önümüzdeki günlerde ABD muhataplarıyla güvenlik garantileri üzerinde çalışmak üzere bir araya geleceğini açıkladı.



Trump, Fox News’e verdiği röportajda Avrupa’nın kara gücü sağlayabileceğini, ABD’nin ise özellikle hava desteği konusunda yardımcı olabileceğini belirtti. Uzmanlar, bu desteğin hava savunma sistemlerinden bir uçuşa yasak bölge uygulanmasına kadar farklı şekillerde olabileceğini ifade ediyor.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Trump ve Avrupa liderleriyle görüşmesinin ardından, Kiev’e sunulacak güvenlik garantilerinin muhtemelen 10 gün içinde şekilleneceğini söyledi.