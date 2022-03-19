NATO Avrupa'nın doğu sınırlarını güçlendiriyor

Fransa'nın "Mirage 2000-5F" savaş uçakları, NATO bünyesinde Estonya'nın güvenliği için oluşturulan görev gücüne katıldı.



Fransa, Estonya'nın talebi üzerine Baltık ülkesine asker de gönderdi. Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla birlikte Tapa askeri üssündeki Danimarkalı ve İngiliz askerlere katıldı.



NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Avrupa'nın doğu ve güneydoğu sınırlarını güçlendirmeye başladı. Müttefikler sınırdaki ülkeleri takviye gemi, uçak ve asker gönderiyor.



Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin de Bulgaristan'daydı. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile bir araya geldi.

Petkov, Austin ile ortak basın toplantısında "ABD'nin Bulgaristan'a Stryker zırlı mekanize birliği sağlamayı kabul ettiğini söyledi.

"Bu, bütün NATO müttefikleri için güçlü bir sinyal" dedi.



Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın müttefiki olan Bulgaristan artık NATO ve AB üyesi. Bulgaristan, topraklarında, çok uluslu bir NATO muharip birliği kurulacağını duyurmuştu. Birliğe, diğer NATO ülkelerinin de destek vermesi bekleniyor.



NATO, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya da 20 binden fazla silah gönderdi. Ancak çatışmanın Ukrayna dışına taşmasını önlemek için asker göndermeye ya da uçuşa yasak bölge uygulamaya yanaşmıyor.