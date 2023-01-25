NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Norveç'te yapılacak

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç'te 31 Mayıs'ta yapılacak gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Norveç'te yapılacak
Türkiye-İsveç-Finlandiya'nın NATO görüşmeleri ertelendi

Türkiye-İsveç-Finlandiya'nın görüşmeleri ertelendi

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NATO'dan yapılan açıklamada, Norveç'in ev sahipliği yapmayı teklif ettiği toplantının, 31 Mayıs-1 Haziran'da başkent Oslo'da yapılacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Norveç'in teklifi için müteşekkirim. NATO dışişleri bakanlarıyla memleketimde buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'daki savaşın değiştirdiği güvenlik durumunu ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağını belirtti.

Toplantı, aynı zamanda Litvanya'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyor.

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