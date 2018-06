NATO, 29 müttefiki ve ortaklarıyla ekim-kasım aylarında Norveç'te düzenleyeceği son yılların en büyük askeri tatbikatı olan Trident Juncture 18 için hazırlıklara başladı.



Tatbikat hakkında konuşan oramiral James Foggo, NATO'nun tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5'inci maddesinin bir senaryoyla canlandırılacağını söyledi.



Oramiral Foggo, "Son yıllardaki en büyük askeri tatbikat olacak Trident Juncture 18'in amacı caydırıcılığımızı ortaya koymak ve her an her yönden gelen tehditlere karşı hazır olduğumuzu göstermek" dedi.