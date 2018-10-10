NATO'nun Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikatını, ABD'li amiral James Foog Norveç açıklarında bir gemiden yönetecek.



Savaş oyunu, Rusya sınırına bin kilometre mesafede gerçekleştirecek. Askerler Rus sınırına 500 kilometreden fazla yaklaşmayacak.



İttifak askerleri, hayali düşman tarafından işgal edilen Norveç'e yardıma gidecek. Askerlerin karadan ne kadar hızlı sevkedildiğinin test edileceği tatbikatta Hollanda ve Almanya rotası kullanılacak.



NATO birliklerinin kara yolundan sorunsuz ulaşımı, köprü ve viyadüklerin asker ve teçhizat geçişine uygunluğu, asker sevkiyatının bürokratik engellere takılıp takılmadığı test edilecek, eksikler belirlenecek.



ABD'li amiral James Foggo tatbikat için "gerçek bir stres testi" ifadesini kullandı. Bu tür tatbikatlar Soğuk Savaş döneminde sıkça yapılıyordu.