NATO Genel Sekreteri: "ABD'siz Avrupa kendini savunamaz"
27.01.2026 11:57
NATO Genel Sekreteri Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Ordusu fikrine dair konuştu. "ABD olmadan Avrupa kendini savunamaz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Avrupa ordusu” kurulması çağrılarına dair konuştu. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerindeki ısrarı üzerine alevlenen Avrupa kendini koruyabilir mi tartışmalarına değindi. Avrupa ordusu kurulması çağrılarını reddeden NATO Genel Sekreteri, “ABD olmadan Avrupa'nın kendini savunabileceğini düşünen herkes rüya görmeye devam etsin” diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ittifakından ayrı bir Avrupa gücü oluşturulmasını beğeneceğini söyleyen Rutte, bunun Avrupa ordularını yayarak onları zayıflatacağını ifade etti.
Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Rutte, Trump'ın talep ettiği gibi, Avrupa ülkelerinin kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almaya devam etmeleri gerektiğini, ancak bunun transatlantik ittifak içinde olması gerektiğini söyledi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Avrupa Savunma Komiseri Andrius Kubilius, son haftalarda bir Avrupa gücü olasılığını gündeme getirmişti.
NATO Genel Sekreteri Rutte bu fikirleri reddetti ve Trump'ın NATO üyesi Danimarka'nın Grönland'ın kontrolünü devretmesi yönündeki taleplerinin yarattığı belirsizliğe rağmen, Trump ve ABD'nin NATO'ya güçlü bir şekilde bağlı kaldığını vurguladı. Avrupa ordusu hakkında, "Bu işleri daha karmaşık hale getirecek. Bence Putin buna bayılacak. Bu yüzden tekrar düşünün." dedi. "Kendi nükleer kapasitenizi oluşturmanız gerekiyor - bu milyarlarca avroya mal oluyor. O zaman, bu senaryoda özgürlüğümüzün nihai garantörü olan ABD nükleer şemsiyesini kaybedeceksiniz. Yani, iyi şanslar." ifadelerini kullandı.
Rutte, Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa'nın gerçekten tek başına hareket etmek istemesi durumunda, NATO ülkelerinin savunma ve güvenlik ile ilgili yatırımlara harcamayı kabul ettiği %5'inden çok daha fazlasına mal olacağını söyledi.