NATO Genel Sekreteri: "ABD'siz Avrupa kendini savunamaz"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Avrupa Savunma Komiseri Andrius Kubilius, son haftalarda bir Avrupa gücü olasılığını gündeme getirmişti.

NATO Genel Sekreteri Rutte bu fikirleri reddetti ve Trump'ın NATO üyesi Danimarka'nın Grönland'ın kontrolünü devretmesi yönündeki taleplerinin yarattığı belirsizliğe rağmen, Trump ve ABD'nin NATO'ya güçlü bir şekilde bağlı kaldığını vurguladı. Avrupa ordusu hakkında, "Bu işleri daha karmaşık hale getirecek. Bence Putin buna bayılacak. Bu yüzden tekrar düşünün." dedi. "Kendi nükleer kapasitenizi oluşturmanız gerekiyor - bu milyarlarca avroya mal oluyor. O zaman, bu senaryoda özgürlüğümüzün nihai garantörü olan ABD nükleer şemsiyesini kaybedeceksiniz. Yani, iyi şanslar." ifadelerini kullandı.

Rutte, Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa'nın gerçekten tek başına hareket etmek istemesi durumunda, NATO ülkelerinin savunma ve güvenlik ile ilgili yatırımlara harcamayı kabul ettiği %5'inden çok daha fazlasına mal olacağını söyledi.